مدافع وست هام: صلاح بلا عيوب.. إنه الأفضل في العالم حاليا

يؤمن بن جونسون مدافع وست هام يونايتد بأن محمد صلاح نجم ليفربول هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

جونسون لعب ضد صلاح يوم الأحد الماضي وانتصر فريقه بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جونسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C: "صلاح لاعب لا يصدق.. إنه بلا عيوب".

وأضاف "لقد سجل العديد من الأهداف هذا الموسم وهو ما يعكس مستواه العالي منذ عدة مواسم".

وتابع "لا أحب مقارنة اللاعبين، لكن علينا احترام ما يفعلونه حين يستمرون في التألق".

وأردف البالغ من العمر 21 عاما "لا يمكنك إنكار ما يفعله صلاح أسبوع بعد أسبوع، وثباته على مستوى عالمي".

قائد منتخب مصر يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن ملاحقه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وواصل "صلاح لاعب رائع. بالطبع تريد أن تلعب ضده ، لكن في الوقت نفسه عليك أن تكون حذرا".

وأتم "أريد أن أتحدى نفسي ضد الأفضل ويمكنك القول إنه أفضل لاعب في العالم".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.