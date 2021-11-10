ميندي: صلاح لديه فرصة الفوز بالكرة الذهبية.. ولم أصدق الفوز بـ دوري الأبطال

ميندي قال في تصريحات لقناة صدى البلد عن فترته الصعبة دون عمل في 2014: "كانت فترة صعبة للغاية ولكن عائلتي ساعدتني. عملت كثيرا ولم أقم بعد الساعات التي عملت بها، كنت أعلم أنه موقفا صعبا لكني لم أستسلم، في هذه اللحظات الصعبة وبدعم عائلتي نجحت في الحفاظ على ثقتي في نفسي ولياقتي البدنية".

وأضاف "حصلت على دعم من الدولة من خلال إعانة البطالة، وتم السماح لي أن أعيش هذه الفترة وأركز على كرة القدم وأجهز نفسي بشكل جيد للانضمام لأحد فرق كرة القدم".

وبسؤاله عن إن كان دار حديث مع محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وتشيلسي الأخيرة، قال: "لم يحدث أي تواصل مع محمد صلاح خلال المباراة، لم يكن هناك فرصة لذلك".

واستكمل "أعلم أنه مهذب وذو خلق ويحترم الجميع وأسمع عنه الكثير من المميزات الإيجابية. نحن جميعا أفارقة ونرى ما يفعله محمد صلاح، فهو فخر لمصر وإفريقيا بالكامل، علينا أن نفتخر جميعا بما يقدمه".

وواصل "صلاح لديه فرصة كبيرة في التتويج بالكرة الذهبية".

ميندي استكمل حديثه عن مباراة برينتفورد "لن أنساها بالطبع، ظهرت بشكل جيد ودافعنا عن مرمانا أمام الفريق الفوز عليه في ملعبه يكون صعبا للغاية".

ميندي قام بعمل 6 تصديات خلال المباراة ساهمت في فوز تشيلسي بهدف دون رد سجله بن تشيلويل وقتها.

وتابع "شاهدت ملخص تصدياتي مرة واحدة مع مدرب حراس المرمى من أجل تحليلها فقط، نلعب مباراة كل 3 أيام وبالتالي فالنظر دائما للقادم وليس للماضي".

وعن علاقته بزملائه حراس مرمى تشيلسي، قال: "علاقتنا جيدة للغاية، أحترم الجميع وهناك حالة من الود بيننا دوما، ونعمل دائما من أجل مصلحة الفريق. التتويج بالبطولات يحسب للنادي وليس للاعب واحد فقط".

واستطرد عن فترة انضمامه لتشيلسي "لامبارد كان سعيدا بانضمامي وأخبرني بأنني سأكون عاملا مؤثرا في الفريق وهو ما ساعدني للظهور بشكل أفضل".

واستكمل "لا يمكن أن نقارن بين لامبارد وتوخيل فلكل مدرب أسلوبه الخاص، توخيل جاء بطاقة إيجابية كبيرة نقلها للاعبين وجعلنا نشعر منذ اليوم الأول أنه يمكننا الفوز والوصول للقمة".

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: "كان شعورا لا يصدق، أن نسجل أولا في النهائي يكون لدينا الفرصة الأكبر ولكن كان علينا البقاء في قمة التركيز حتى النهاية. لم أصدق الفوز بالبطولة، عدنا أطلق الحكم صافرته وسعت صراخ الجميع أدركت وقتها اننا حققنا البطولة بالفعل".

وعن أزمته في لقاء ليفربول، قال: "بعد تسجيل محمد صلاح الهدف أمسكت بالكرة ولكن هندرسون حاول الحصول عليها مني من أجل اللعب سريعا. لم تكن أزمة فأنا لا أحب الدخول في المشاكل، اعتذرت وقتها عما حدث وانتهى الأمر".

واستكمل عن مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للاندية "لا استطيع ان أتحدث عن مواجهة الأهلي حاليا لأن الوقت مازال مبكرا على البطولة، وهناك الكثير من المباريات قبلها في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأتم عن منتخب السنغال: "نركز بكل قوة على بطولة إفريقيا المقبلة ونسعى للفوز بها".

ميندي انتقل لصفوف تشيلسي قادما من ستاد رين الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو.

ابن الـ29 عاما شارك مع تشيلسي في 59 مباراة حتى الآن استقبلت شباكه 35 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 34 مباراة.

وفاز ميندي مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي إلى جانب الفوز بجائزة أفضل حارس في أوروبا لموسم 2020-2021.