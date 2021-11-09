كافاني يكشف سبب غيابه عن ديربي مانشستر

كشف الأورجوياني إديسنون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد عن سبب غيابه خلال ديربي مانشستر الأخير.

كافاني لم يشارك في ديربي مانشستر والذي فاز به سيتي بهدفين دون مقابل.

وقال مهاجم أوروجواي في تصريحات لصحيفة "أوبزرفادور": "لم أكن أشعر براحة في الأوتار مع بداية الموسم".

وأضاف "الإصابة منعتني من اللعب لمدة أسبوعين قبل أن أعود لأحصل على بعض الدقائق مع فريقي، تواجدت مع منتخب أوروجواي مع شعور بسيط بالألم"..

وتابع "كان الألم يتحسن ولعبت مباراة توتنام بشكل جيد وعاد الألم بعدها".

وأتم "إنها إصاات صعبة، قررت التوقف للحصول على العلاج حتى لا تزداد الأمور سوءا. سأحاول التعافي في أقرب وقت ممكن للتواجد مع الفريق ومنتخب بلادي".

كافاني لعب 8 مباريات مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا أمام توتنام.