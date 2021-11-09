الانضباط والجدارة.. قواعد تشافي التسع في برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن القواعد التي أقرها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد مع الفريق.

برشلونة أعلن تعيين لاعبه السابق تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق الأول خلفا لرونالد كومان.

وجاءت قواعد تشافي كالتالي:

-موعد وصول اللاعبين

اللاعبون كانوا يتواجدون في السابق قبل المران بـ20-30 دقيقة ولكن الآن يجب أن يكون موعد الوصول 9:30 صباحا قبل موعد التدريبات بـ90 دقيقة والهدف من ذلك هو الحصول على وقت للاستعداد للتدريب وتناول إفطار هادئ مع القدرة على إجراء بعض المحادثات الفردية للتعليق على جوانب العمل.

-موعد وصول طاقم التدريب

سيتوجب على تشاقي وأعضاء غرفة تبديل الملابس الوصول قبل 120 دقيقة من التدريب حتى يبدأون في الاستعداد للتدريب ولما سيناقشوا فيه اللاعبين عند وصولهم.

-أماكن تناول الطعام

سيتوجب على جميع لاعبي الفريق الأول تناول الغداء وتناول الطعام في غرفة الطعام في مرافق برشلونة الخاصة وفقا للمعايير التي وضعها خبراء التغذية في النادي. النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع الإصابات ويحسن الاستعداد البدني.

-الغرامات

منذ رحيل لويس إنريكي، اختفت العقوبات المفروضة على الأخطاء البسيطة أو الجسيمة. عاش تشافي في وقت ريكارد وجوارديولا وكلاهما كانا في اتجاه مخالف، جوارديولا دائما ما كان يفرض العقوبات على الأخطاء وهو ما ساعد في الفوز بالبطولات وستكون العقوبات تصاعدية.

-موعد العودة للمنزل

لا يمكن للاعبين العودة للمنزل بعد منتصف الليل قبل 48 ساعة على بداية أي مباراة لكي يدخل الفريق إلى المباراة في أفضل الظروف الممكنة.

-الجدارة

الجدارة هي الطريقة الوحيدة للنجاح والتواجد في المباريات، يجب أن تتدرب كما تلعب المباراة وكلما ازداد الجهد في التدريبات ستزداد فرص المشاركة في المباريات.

-مراقبة الأنشطة الإضافية

قد يكون للاعبي كرة القدم جوانب أخرى لا تتعلق بكرة القدم بشكل حصري، ولكن إذا انتهى الأمر بهذه الجوانب إلى التأثير على أدائهم بحيث يتعين عليهم السفر أو قضاء ساعات طويلة، فسيتعين عليهم الإشراف عليها من قبل طاقم التدريب. لا يمكنك القيام برحلات خاصة لعدة ساعات بالطائرة خلال الموسم دون إذن صريح من المدرب.

-الأنشطة الخطرة

لن يسمح لأي لاعب بركوب الدراجة الكهربائية ومن يفعل ذلك سيُعاقب على هذا النوع من الممارسات باعتباره جريمة خطيرة للغاية وقد ينتقل إلى الإدارة القانونية لأنه يعتبر انتهاكا صارخا للعقد.

-الصورة الجيدة

اللاعبون جزء أساسي من النادي وعليهم أن يكونوا أول من يضرب المثل. يجب إظهار التعاطف مع المعجبين ويحظر المواقف البغيضة. خلال الرحلات يجب عليهم الامتثال لقواعد السلوك وتشجيع برشلونة في جميع الأوقات.