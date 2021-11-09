إسلام سليماني: تواجد صلاح في سباق الكرة الذهبية فخر لنا

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

"لما لا يفوز" هكذا علق إسلام سليمان لاعب أولمبيك ليون ومنتخب الجزائر على تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في سباق المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وقال سليماني لشبكة "بي إن سبورتس" عن صلاح: "إن شاء الله لما لا يفوز؟".

وواصل "هو لاعب عربي يمثل العرب".

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وأتم سليماني "بالنسبة لنا هو فخر لنا أن يكون لاعب عربي يتواجد في سباق الكرة الذهبية سواء هو أو رياض محرز".

ويتواجد صلاح في قائمة المرشحين الأولية في سباق الفوز بالكرة الذهبية والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

ومن المنتظر أن يُعلن عن الفائز والترتيب النهائي للاعبين يوم 29 نوفمبر المقبل.

وجاء صلاح سادسا في ترتيب الجائزة عام 2018 وخامسا عام 2019.

صلاح الكرة الذهبية محرز إسلام سليماني
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