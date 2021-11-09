إيميل سميث رو.. الوصول لمستوى آخر

تلقى إيميل سميث رو استدعائه الدولي الأول في قائمة منتخب إنجلترا بعد تألقه اللافت للأنظار في الفترة الأخيرة رفقة أرسنال.

لاعب وسط الجنرز وصل لمستوى رائع الموسم الحالي بعدما خاض حصص تدريبية أكثر في الصيف وكذلك ركز على أساليب التغذية الخاصة به.

أمام واتفورد سجل سميث رو هدفه الخامس في ظهوره الثامن مع أرسنال هذا الموسم، متخطيا ما جميع ما سجله في الموسم الماضي بأكمله.

شبكة "سكاي سبورتس" أشارت إلى تألق الإنجليزي الشاب البالغ 21 عاما عقب انضمامه إلى المنتخب.

في مايو الماضي راهن الإسباني ميكيل أرتيتا على سميث رو بأنه سيصبح من أبرز صانعي الألعاب في أوروبا.

فقال أرتيتا حينها: "يمر بموسم رائع رغم إنه بدأ من ديسمبر، سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي، لكن لتقضي موسما رائعا في مركز رقم 10 مع أرسنال يعني أنك تحتاج لتسجيل 15 هدفا وصناعة 10".

رو ساهم في 6 أهداف في الدوري الإنجليزي ما جعله أكثر لاعب مساهمة بين زملائه في الفريق ما جعل أرتيتا مؤخرا يصفه بـ "الرائع".

أداء انتهى بضمه بعد استبعاد ماركوس راشفورد وجيمس وارد براوس من قائمة الأسود الثلاثة لمواجهتي ألبانيا وسان مارينو.

في يوليو الماضي جدد أرسنال عقد لاعبه البالغ 21 عاما ومنحه القميص رقم 10.

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي عقب التجديد: "يعلم الجميع أن الرقم 10 هو قميص كبير وهو بالتأكيد مركز كبير أيضا. لذلك أنا أشعر بالضجيج لأكون صريحا، لا يمكنني الانتظار للوصول إلى أرض الملعب".

القائمة التالية تكشف كيف تحسنت أرقام الإنجليزي الشاب، فأصبح يسجل من 0.4 فرصة بدلا من 0.12 الموسم الماضي.

يسدد تسديدة في كل مباراة بين القائمين والعارضة على عكس 0.37 الموسم الماضي، ويكمل 2.12 مراوغة في كل 90 دقيقة عوضا عن 0.62، وأيضا يلمس الكرة أكثر داخل منطقة الجزاء.

* مقارنة بين أرقام اللاعب الموسم الماضي والحالي

الموسم الحالي وخلال 11 مباراة سدد أكثر مما فعل الموسم الماضي خلال 20 مباراة، يركز أكثر على التواجد داخل منطقة الجزاء ويعمل على تحسين محاولاته الهجومية.

طاقم أرتيتا المساعد ساهم في تطور أداء اللاعب والتواجد أكثر في منطقة جزاء الخصم ما أتاح له فرص أفضل للتسديد.

تلك الجودة جعلته يسجل في شباك ليستر سيتي وتوتنام وويمبلدون، بتسديدات من داخل منطقة الجزاء من لمسة واحدة.

* مقارنة بين أماكن تسديدات اللاعب الموسم الماضي والحالي

وعلى الرغم من أن عدد لمساته للكرة في المباراة الواحدة أصبحت أقل إلا أنه يؤثر على سير لعب فريقه بشكل مباشر، بعدما تقلصت من 57.9 إلى 49.2 الموسم الجاري.

معدل مراوغاته أيضا تطور بشكل واضح بأربع أضعاف، لتجعله في نفس المستوى الرقمي مع جاك جريليش ومحمد صلاح ورحيم سترلينج.

أيضا معدل تمريراته الأمامية زاد من 19.8% إلى 25.1%، وتمريراته في الثلث الأخير من الملعب ارتفعت نسبتها من 83.6% إلى 88.7%.

كل ذلك يتضح تأثيره بارتفاع نسبة تمريراته الصحيحة بين لاعبي أرسنال إلى 90.2% كأفضل لاعب من 88.7% الموسم الماضي.

* مقارنة بين دقة تمريرات اللاعب الموسم الماضي والحالي

تأثير الفترة التحضيرية على سميث رو واضح، بعدما غاب عنها في صيف 2019 مع ريد بول لايبزج الألماني أثناء إعارته بسبب إصابة عضلية.

ومن ثم إصابة في الكتف في ودية عطلت بدايته مع أرسنال بعد تقديم موسم مقبول مع هيدرسفيلد في الدرجة الأولى الموسم المنقضي أثناء الإعارة.

الصيف الحالي وضح تأثيره على اللاعب إذ تدرب مع طبيب أرسنال في مجموعة صغيرة ضمت كالوم تشامبرز وهيكتور بيليرين وروب هولدينج في معسكر البرتغال.

ورغم أن أرسنال خسر أول 3 مباريات له في الدوري إلا أن أداءه كان واضحا.

أرتيتا أعاد سبب تألق الإسباني لـ "بالطبع له وللطاقم الذي يتواجد لمتابعة وتعليمه ليتحسن"، كما بدأ الاعتماد على الوجبات المنزلية التي يعدها له طباخي أرسنال.

* ما قدمه اللاعب من تمريرات وأماكن لمس للكرة والخريطة الحرارية الموسم الجاري

جيمي كاراجير محلل شبكة "سكاي سبورتس" قال عنه: "إنه أفضل لاعب يركض بالكرة في الدوري الإنجليزي" بعد فوز أرسنال على أستون فيلا 3-1.

في عمر الـ 15 قيل لـ سميث رو أنه يمتلك القدرات الرياضية التي تجعله عداءا إذا لم يكُمل مسيرته في كرة القدم.

وخلال الفترة الصيفية اعتمد رو مع الثنائي جوناس دودوو ومارفن رو مدربا الركض السريع في بريطانيا على اكتساب المعرفة والتقنيات والتي ساهمت فيما وصل له اللاعب.

أخيرا لتدرك مدى تطوره، أصبح سميث رو ثاني أفضل لاعب بحسب إحصاءات شبكة سكاي سبورتس متفوقا على محمد صلاح وخلف رييس جميس ظهير تشيلسي, (لمعرفة المعايير وكيفية الاختيار من هنا)

سميث رو دخل قائمة إنجلترا ومع الوقت سيصبح من الصعب إنكار موهبته مع أرسنال أو الأسود الثلاثة.