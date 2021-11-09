مونت كارلو: بوجبا سيغيب لنهاية العام بسبب الإصابة

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 13:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

بول بوجبا

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية مدة غياب بول بوجبا عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

فرنسا
مانشستر يونايتد

وخرج بوجبا من تدريبات منتخب فرنسا أمس الإثنين بسبب تعرضه لإصابة عضلية في منطقة الفخذ بسبب تسديدة.

وفقا لمونت كارلو فإن بوجبا لن يكون قادرا على المشاركة في المباريات قبل نهاية عام 2021.

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وسيعود بوجبا لمانشستر من أجل إجراء المزيد من الفحوصات على فخذه، ولكن الفحوصات الأولة تشير إلى أنه سيغيب لفترة ما بين 8 إلى 10 أسابيع.

إصابة بوجبا تعد ضربة قوية أخرى للاعب الذي كان قد تعرض للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد طرده أمام ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف نظيفة.

وأعلن منتخب فرنسا استبعاد بوجبا من قائمته التي ستخوض مباريات الأجندة الدولية، واستعداء جوردان فيريتوت لاعب روما بدلا منه.

ويستعد منتخب فرسنا لمواجهة كازاخستان وفنلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط مع أوكرانيا صاحب المركز الثاني مع خوض فرنسا لمباراة أقل.

بوب بوجبا فرنسا مانشستر يونايتد
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