لاعب يونايتد السابق: سولشاير يسخر من فان دي بيك.. وما فعله مع لينجارد يحيرني

شن بول إنس لاعب مانشستر يونايتد السابق هجوما لاذعا على أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق بسبب قراراته الفنية بالتحديد فيما يخص دوني فان دي بيك.

وقال بول إنس لموقع "ذا يونايتد ستاند" الإنجليزي: "فان دي بيك لعب لأربع دقائق فقط ضد أتالانتا، ما يقلقني هو اختيارات سولشاير".

وواصل "أعتقد أن دوني قال لنفسه تبا لذلك هذا هو حلمي لقد انتظرت لعامين، أعتقد أن سولشاير يسخر منه".

وتابع "لا يسخر سولشاير فقط من دوني بل أعطاه 10 دقائق ضد مانشستر سيتي حيث لم يلمس يونايتد الكرة لـ85 دقيقة وكأنه يقول له اظهر لنا ماذا يمكن أن تفعله".

وأردف إنس "إن كنت مكان دوني لقد تبا لذلك لن أشارك، أنت الآن تريدني أن أشارك لـ10 دقائق حيث لم نلمس الكرة لـ88 دقيقة، الآن أنت تسخر منه بشكل أكبر".

وتسائل بول إنس عن قرارات سولشاير والدوافع خلفها وقال: "ما حدث مع جيسي لينجارد يحيرني لا أفهم ما يحدث".

وأتم "لقد منعه من الانتقال إلى وست هام لأنه قال إنه سيصبح جزءا من الفريق وهو متأخر في النتيجة ضد سيتي 2-0 ولا يجعله يشارك".