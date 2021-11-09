كلوب: صلاح ضمن صفوة لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 12:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه لاعبه محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع الريدز بتسجيل 15 هدفا هذا الموسم، منها 10 في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "لست متأكدا إن كان يجب أن نضع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو جانبا عندما نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم بكل تأكيد لقد لعبا لسنوات طويلة وقدما الأفضل".

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وأردف "لكن لا يجب أن ننسى محمد صلاح، لأنه تطور كثيرا منذ وصوله إلى ليفربول، وأنا متأكد أنه في هذه اللحظة أحد أفضل لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل".

وواصل الألماني "نرى كل ما يفعله صلاح في المباريات والتدريبات، فهو لاعب رائع ومن الطراز العالمي".

وتابع "أعتقد أن صلاح سيواصل التألق والبقاء بين الصفوة إذا حافظ على صحته ورغبته الدائمة في التميز في ظل العقلية التي يتحلى بها".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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