ضربة قوية لـ وست هام.. إصابة أوجبونا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء إصابة مدافعه أنجيلو أوجبونا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

أنجيلو أوجبونا النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

وأوضح النادي أن الإصابة تبينت بعد خضوع الإيطالي لآشعة وسيتم عرضه على طبيب آخر خلال الأسبوع الجاري لتشخيص أفضل للإصابة وتحديد مدة التعافي.

ولم يستطع أوجبونا (33 عاما) إكمال مباراة ليفربول يوم الأحد بعد تعرضه للإصابة وغادر ملعب لندن في الدقيقة 22.

وكان قبل المباراة شارك في كل مباريات وست هام في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد خروج أوجبونا فاز وست هام على ليفربول بنتيجة 3-2 لينتزع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع غياب أوجبونا، النيجيري الأصل، لفترة طويلة مثلما هي العادة عند تعرض لاعب لقطع في الرباط الصليبي.

ففي الموسم الماضي أصيب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي أبعده 9 أشهر عن الملاعب.

ويعد أوجبونا حجرا أساسيا في فريق وست هام الذي يقدم نتائج مميزة مع مدربه المخضرم ديفيد مويس.

لكن سيتوجب على فريق المطارق المضي قدما دون أوجبونا حين يحل ضيفا على ولفرهامبتون في 20 نوفمبر المقبل.