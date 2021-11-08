آس: فالكاو يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 23:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

رادميل فالكاو

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن غياب رادميل فالكاو لاعب رايو فايكانو لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وشارك فالكاو في المباراة كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف رايو فايكانو الوحيد قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج مستبدلا مرة أخرى.

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وفقا لآس فإن المهاجم الكولومبي قد أجرى فحوصات طبية اليوم الإثنين في النادي والتي أثبتت إصابته في العضلة الضامة وغيابه عن الملاعب نحو ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وسيغيب فالكاو عن معسكر منتخب كولومبيا خلال الأجندة الدولية، والمقرر أن يواجه فيها البرازيل وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك فالكاو منذ الانضمام لرايو فايكانو في بداية الموسم في 8 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

رادميل فالكاو رايو فايكانو
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