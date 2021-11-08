متعب: عقوبات القمة من داخل لائحة الدوري.. وتطبيق القانون لا يغضب أحد

يرى عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المصرية أن إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في بداية الدوري جعلها ذات أهمية أكبر.

وقال متعب عبر قناة النهار: "الاتفاق في رابطة الأندية كان أن تكون قرعة الدوري غير موجهة من أجل إضفاء الشفافية على المسابقة".

وأضاف "الدوري انطلق بقوة غير طبيعية ومع حضور الجمهور وجودة التصوير والتنظيم المسابقة تسير بشكل رائع".

وعن عقوبات القمة قال: "لدينا إدارة مسابقات ولائحة كل الأندية تعرفها وعقوبة دخول الملعب أثناء الاحتفال بالأهداف موجودة في اللائحة، وتطبيق القانون على الجميع لا يغضب أحد".

وكانت إدارة المسابقات قررت تغريم الأهلي 50 ألف جنيه وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

كما غرمت الزمالك مبلغ 50 ألف جنيه للسبب ذاته، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.(تعرف على القرارات من هنا)

وفاز الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل 3 أهداف، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.