قرارات إدارة المسابقات.. غرامة مالية كبيرة على الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على فريقي الزمالك والأهلي على خلفية مباراة القمة بينهما.

وفاز الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل 3 أهداف، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وجاءت قرارات إدارة المسابقات والتي أعلنت عنها رابطة الأندية المصرية كالآتي:

* توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

* توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

* توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

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