قرارات إدارة المسابقات.. غرامة مالية كبيرة على الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 17:12

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - أليو ديانج

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على فريقي الزمالك والأهلي على خلفية مباراة القمة بينهما.

وفاز الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل 3 أهداف، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وجاءت قرارات إدارة المسابقات والتي أعلنت عنها رابطة الأندية المصرية كالآتي:

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* توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

* توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

* توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

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