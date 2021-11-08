فرديناند: سولشاير يجب أن يرحل.. لا أشاهد هوية لمانشستر يونايتد في الملعب

للمرة الأولى طالب ريو فرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق زميله في الفريق والمدرب الحالي للشياطين الحُمر أولي جونار سولشاير بالرحيل عن النادي وترك منصبه.

وتحدث فرديناند عبر قناته بموقع "يوتيوب" قائلا: "أعتقد أنه حان وقت تغيير الجهاز الفني وأن يأتي مدرب آخر يأخذ الفريق لمستوى أعلى".

وواصل "جدول الترتيب وشكل الفريق يبدو مروعا، انظروا إلى بعض التفاصيل كذلك مثل رهبة اللاعبين من مدربيهم في الفريق الكبرى مثل بيب جوارديولا وتوماس توخيل وسير أليكس فيرجسون لا أعتقد أن هذا الأمر متواجد مع سولشاير".

وأردف "علينا أن نكون صادقين لأنه لو كان شخص آخر في منصب المدرب لكنت سأصبح أقسى من ذلك".

وتابع "سولشاير أخذ وقتا كافيا وتم إنفاق الكثير على النادي لجلب لاعبين كبار، لا أشاهد هوية للفريق في أرض الملعب ولا أعرف فلسفة الفريق".

وأردف فرديناند "هل سيقودنا سولشاير للقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا؟ لا هذا لن يحدث لأكون صادقا".

وأتم "إن كنا نقول على بعض الاعبين ليسوا جيدين بما يكفي فلماذا لا نقول الأمر ذاته على المدرب؟".