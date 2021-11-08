دوري أبطال إفريقيا للسيدات – خسارة دجلة أمام مالابو بثلاثية

خسرت سيدات وادي دجلة أمام مالابو من غينيا الاستوائية بثلاثية دون رد اليوم الإثنين في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف المباراة كل من ستيفاني دريبوبا (هدفين) وجريس مفوامبا.

بتلك النتيجة يتصدر فريق سيكوندي هاساكاس الغاني المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن مالابو الثاني ووادي دجلة الثالث.

كما أن للفريق الغاني مباراة أقل من منافسيه.

فيما يأتي إيه أس ماندي المالي في المركز الرابع بدون أي نقطة ومن مباراة واحدة فقط خاضها.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لنصف النهائي.

وتقام المرحلة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات في مصر في الفترة من 5 لـ19 نوفمبر.