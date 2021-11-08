تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب رمي الكرات داخل الملعب في القمة

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 19:07

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - الأهلي

قررت لجنة إدارة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب رمي الكرات داخل الملعب خلال مباراة القمة.

وجاء القرار بعد رمي كرة داخل الملعب أثناء تنفيذ ركلة جزاء الأهلي خلال مباراة الفريقين.

وكانت إدارة المسابقات قررت تغريم الأهلي 50 ألف جنيه وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

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كما غرمت الزمالك مبلغ 50 ألف جنيه للسبب ذاته، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي. (تعرف على القرارات من هنا)

وفاز الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل 3 أهداف، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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