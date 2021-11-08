مؤتمر مساعد كيروش: القمة لم تؤثر على اختيارات منتخب مصر

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 18:43

كتب : هاني العوضي

روجير دي سا - مساعد كيروش

شدد روجير دي سا المدرب المساعد لمنتخب مصر في جهاز كارلوس كيروش على أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لم تؤثر على اختيارات قائمة الفراعنة لمواجهتي الجابون وأنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا ثم الجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ولم يحضر كيروش المؤتمر الصحفي للمنتخب بعدما تعرض للإصابة في القدم. (تعرف على التفاصيل)

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وقال روجير دي سا في المؤتمر الصحفي: "بعض الأوقات يكون هناك لاعبين مصابين وآخرين متاحين، ولذلك نختار بناء على طريقة اللعب".

وأضاف "أنجولا منتخب جيد وبالتأكيد يطمح للفوز على مصر ونعرف ذلك جيدا ونستعد للمباراة".

وأكمل "نختار لاعبين صغار السن في القائمة ليس للنزول بمعدل الأعمار فقط، ولكن أيضا لقدراتهم وبعد متابعة مباريات الدوري أصبح لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين متاحة للانضمام للمنتخب، وخلقنا توليفة قادرة على قيادة المنتخب وهدفنا أن نصل للأفضل".

وواصل "تعاملنا مع أكثر من ناد في أوروبا، ومعنا معد نفسي كان يعمل في أوروبا وهو قادر على التعامل نفسيا مع لاعبي المنتخب في كل الظروف".

وبسؤاله عن الاعتماد على عبد الله السعيد أو أفشة رد قائلا: "لدينا بعض اللاعبين يلعبون في أكثر من مركز، ونبحث دائما عن اللعب بالأسلوب الهجومي الذي سيمنحنا الفوز، ولن يكون هناك تغيير في طريقة لعب المنتخب".

وأتم تصريحاته عن هل أثرت مباراة القمة على اختيارات المنتخب قائلا: "بالتأكيد لا لأننا لا نعتمد على مباراة واحدة، والقمة كانت مباراة من ضمن مباريات الدوري، ونحن نختار بناء على مستوى اللاعب في عدة مباريات".

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