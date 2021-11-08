إصابة كيروش تمنعه من حضور المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا

غاب كارلوس كيروش عن المؤتمر الصحفي الذي تم دعوة وسائل الاعلام إليه على هامش تدريب المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة أنجولا.

وعلم FilGoal.com أنه على الرغم من وجود كيروش لكن تعرضه لإصابة اثناء دخوله الملعب وخضوعه لإسعافات سريعة حالت دون تواجده.

وتعرض المدرب البرتغالي لالتواء في القدم أثناء صعوده سلم ملعب برج العرب تسببت في آلام شديد للغاية.

روجر مساعد كيروش سيتواجد في المؤتمر الصحفي بينما أصر المدرب البرتغالي على استكمال المران وتحسنت حالته بمرور الوقت.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.