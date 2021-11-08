نيوكاسل يتعاقد مع إيدي هاو

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

إيدي هاو

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعيين إيدي هاو في مهمة تدريب الفريق الأول حتى صيف عام 2024.

نيوكاسل أعلن في 20 أكتوبر الماضي إقالة ستيف بروس بسبب سوء النتائج.

هاو قال في تصريحات للموقع الرسمي لـ نيوكاسل: "إنه لشرف عظيم أن أصبح مدربا لناد له مكانة وتاريخ نيوكاسل يونايتد. إنه يوم رائع جدا لي ولعائلتي".

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وتابع "هذه فرصة رائعة، ولكن هناك أيضا الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس للدخول إلى ملعب التدريب لبدء العمل مع اللاعبين".

وأتم "أود أن أشكر ملاك النادي على هذه الفرصة والمشجعين على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل. أنا متحمس جدًا لبدء رحلتنا معا".

إيدي هاو تولى تدريب بورنموث في مناسبتين من ديسمبر 2008 حتى يناير 2011 ومن أكتوبر 2012 حتى أغسطس 2020 بجانب تدريب بيرنلي لمدة تسعة أشهر.

ومن جانبها، قالت أماندا ستافلي الشريكة في ملكية نيوكاسل يونايتد: "لقد أعجبنا بإيدي بشكل لا يصدق من خلال ما كان عملية توظيف صارمة".

وتابعت "بالإضافة إلى إنجازاته الواضحة مع بورنموث فهو مدرب شغوف ولديه أفكار واضحة حول دفع هذا الفريق والنادي إلى الأمام".

وأتمت "إنه مناسب تماما لما نحاول بناءه هنا. ويسعدنا أن نرحب بإيدي وموظفيه في سانت جيمس بارك ونتطلع بشدة للعمل معا لتحقيق طموحاتنا الجماعية".

ملكية نادي نيوكاسل يونايتد انتقلت من مايك أشلي لصندوق الاستثمار السعودي.

نيوكاسل يتواجد في المركز قبل الأخير للدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط بعد 11 مباراة.

نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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