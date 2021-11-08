عبد الفتاح لـ في الجول: أين أخطأ محمد عادل؟ ما يحدث غريب

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 17:01

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

لا يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أي مشكلة في تصريحات محمد عادل حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وقال عبد الفتاح لـ FilGoal.com "يجب أن نفهم كلام محمد عادل وألا نروج لكلام غير صحيح. الكلام الذي قاله عادل واضح جدا وأطالب الجميع بسماعه مرة أخرى".

وشدد "عندما سأل الإعلامي أحمد شوبير،محمد عادل عن إدارة المباراة ولو أن هناك أخطاء أخبره طاقم حكام الفيديو بوجوده لن يكن سيحتسبها، رد عادل بأنه كان سيحتسبها بالطبع".

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وأتم "البعض يريد أن يفسد فرحة التحكيم المصري. أين أخطأ محمد عادل؟ ما يحدث شيء غريب".

وقال عادل عبر إذاعة أون سبورت: " "أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث، شعرت أن التوتر تسلل إلى لاعبي الزمالك وقلت لزملائي علينا أن نحسن إدارة الموقف لأن إشهار بطاقة تلو أخرى أمر سهل، لكن علينا احتواء اللاعبين. الحالة الوحيدة التي تدخل فيها الفيديو هي ركلة الجزاء الثانية للأهلي".

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وأدار القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.

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