لابورتا يغني مع الجماهير احتفالا بقدوم تشافي: يوم فارق في تاريخ برشلونة الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 15:51 كتب : أحمد أباظة خوان لابورتا رئيس برشلونة مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لابورتا تشافي برشلونة نرشح لكم أخر الأخبار عبد الفتاح لـ في الجول: أين أخطأ محمد عادل؟ ما يحدث غريب 8 دقيقة | الدوري المصري فان دايك: لهذا السبب لم نساعد أليسون أثناء ركنيات وست هام 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي أوفرمارس يرفض العمل كمدير رياضي لـ نيوكاسل.. وهاو يقترب من منصب المدرب ساعة | الدوري الإنجليزي لابورتا يغني مع الجماهير احتفالا بقدوم تشافي: يوم فارق في تاريخ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني بلماضي: محرز هدية يتمناها كل المدربين.. نشعر بالإحباط لعدم مشاركته باستمرار ساعة | إفريقيا تشافي: برشلونة أفضل ناد في العالم.. ومعرفتي باللاعبين ليست عيبا 2 ساعة | الدوري الإسباني خبر في الجول – لحسم ملف المعارين.. جلسة مرتقبة بين موسيماني وأمير توفيق في الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري ثالث استبدالات منتخب إسبانيا.. إنريكي يستدعي لاعب سيلتا فيجو 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. عبد الفتاح لـ في الجول: أين أخطأ محمد عادل؟ ما يحدث غريب مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس تصريحات محمد عادل لاتخاذ رد الفعل المناسب خبر في الجول – لحسم ملف المعارين.. جلسة مرتقبة بين موسيماني وأمير توفيق في الأهلي خبر في الجول – عبد المقصود يغير موقف كارتيرون من عدم الاستعانة بمدرب مصري تشافي: برشلونة أفضل ناد في العالم.. ومعرفتي باللاعبين ليست عيبا الأكثر مشاهدة 1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 3 وست هام يونايتد 2 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 أرسنال 0 واتفورد انتهت الدوري الإنجليزي 0 إيفرتون 0 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 1 ليدز يونايتد 1 ليستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 3 فالنسيا 3 أتليتكو مدريد انتهت دوري أبطال إفريقيا للسيدات 0 وادي دجلة (سيدات) 2 مالابو كينجز (سيدات) مباشر 7:6 دوري أبطال إفريقيا للسيدات - سيكوندي هاساكاس (سيدات) - ماندي (سيدات) لم تبدأ 19:00 دوري أبطال إفريقيا للسيدات - فيهيجا كوينز (سيدات) - الجيش الملكي (سيدات) لم تبدأ 16:00 دوري أبطال إفريقيا للسيدات - ريفرز أنجلز (سيدات) - ماميلودي صنداونز (سيدات) لم تبدأ 19:00