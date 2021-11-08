لابورتا يغني مع الجماهير احتفالا بقدوم تشافي: يوم فارق في تاريخ برشلونة

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 15:51

كتب : أحمد أباظة

خوان لابورتا رئيس برشلونة مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق

لابورتا تشافي برشلونة
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