بلماضي: محرز هدية يتمناها كل المدربين.. نشعر بالإحباط لعدم مشاركته باستمرار

وصف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر نجمه رياض محرز جناح مانشستر سيتي بالهدية التي يتمناها أي مدرب، وعلق على عدم مشاركته في كل المباريات مع ناديه.

وقال بلماضي في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "نحن الجزائريون نريد رؤية محرز يشارك دائما وبصفة منتظمة مع مانشستر سيتي لكننا لسنا بيب جوارديولا، فهو من يختار لاعبيه".

وأضاف "لقد كنا محبطين لأنه لم يشارك في لقاء مانشستر يونايتد، ومحرز كذلك كان محبطا، أدرك ذلك لأنني أعرفه جيدا".

وتابع "محرز لاعب مذهل وهو هدية يتمناها كل المدربين".

وأكمل "صحيح أن محرز لا يلعب دائما، لكنه يلعب مباراة واحدة على الأقل في الأسبوع وهذا عدد كاف من المباريات بالنسبة لي".

وأتم "هناك من لا يلعب حتى مباراة واحدة في الأسبوع".

محرز ظهر في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، سجل 8 وصنع 2 خلال 851 دقيقة.

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