بلماضي يتحدث عن إمكانية انضمام بونجاح لـ برشلونة

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 13:26

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - الجزائر - زيمبابوي - تصفيات كأس الأمم الإفريقية

لا يستبعد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر التحاق لاعبه بغداد بونجاح بتشافي مدربه السابق في السد القطري ومدرب برشلونة الجديد.

وأعلن برشلونة تولي أسطورة النادي القيادة الفنية للفريق، بعدما فك ارتباطه بالسد القطري.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها جريدتي النهار والشروق الجزائريتين: "بونجاح لا ينال التقدير الذي يستحقه، رغم مستواه الخارق، بدليل ما أثبته في تونس، ثم قطر، ومع المنتخب الجزائري".

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وتابع "أدرك أن تشافي يحب بونجاح كثيرا، بدليل اعتماده عليه بشكل أساسي في كل مباريات السد لأنه يعرف إمكاناته جيدا وكان يفضله على كل مهاجمي السد الآخرين".

وواصل مدرب الجزائر "تشافي يعلم ما يريد القيام به في برشلونة، وقد يصنع بونجاح المفاجأة بالنسبة لجماهير كرة القدم، لما لا".

وأكمل "لا أدري إن كان تشافي يريده معه في برشلونة أما لا.. إنه يعرف أفضل مني".

وأتم "بونجاح في برشلونة؟ على أي حال برشلونة الحالي ليس برشلونة ليونيل ميسي وتشافي وأندرياس إنييستا للأسف".

بونجاح سجل 17 هدفا وصنع 5 خلال 20 مباراة لعبها مع السد هذا الموسم.

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