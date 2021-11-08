تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل ولكنه صنع هدفا أمام وست هام يونايتد فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وصنع صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالخسارة الأولى لليفربول هذا الموسم على يد وست هام بنتيجة 2-3 ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 أو 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 6.1 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان ترينت ألكسندر أرنولد بمتوسط تقييم بلغ 6.3 درجة.

رغم توقفه عن التسجيل غير أن صلاح ظل يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

صلاح سجل أهدافا في 10 مباريات متتالية بقميص ليفربول كرقم قياسي، قبل أن يتوقف عن التسجيل أمام برايتون ووست هام.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في البريميرليج بـ22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

























ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.