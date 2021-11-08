تقارير: جيرارد مرشح لخلافة سميث في أستون فيلا

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 10:17

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد

دخل ستيفن جيرارد القائمة المختصرة المرشحة لتولي القيادة الفنية لفريق أستون فيلا خلفا لدين سميث.

وأقال أستون فيلا - الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه - سميث أمس الأحد بعد سلسلة من الإخفاقات في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أن جيرارد المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي ضمن أبرز المرشحين لقيادة أستون فيلا.

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ويستمر تعاقد جيرارد مع رينجرز حتى عام 2024.

ويدخل روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا وكاسبير هجولماند المدير الفني للدنمارك ضمن قائمة الترشيحات.

وتولى سميث تدريب فريق المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" منذ أكتوبر 2018، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح سميث في إبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولكن في الموسم الجاري، لم يفز الفيلانز سوى في 3 مباريات من أصل 11، ويحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول، وحين يعود، لن يجد المدرب الذي ضمه للفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا ستيفن جيرارد
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