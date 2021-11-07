إنييستا: تشافي جاهز ولائق تماما لتدريب برشلونة

شدد أندريس إنييستا لاعب فيسل كوبي الياباني وبرشلونة سابقا على أن زميله السابق في الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز جاهز تماما ليكون مدرب الفريق في الفترة الحالية.

وأعلن برشلونة تعيين تشافي مدربا للفريق خلفا للمقال رونالد كومان بعد فترة مؤقتة تولى فيها سيرجي بارخوان مسؤولية تدريب الفريق.

وقال إنييستا في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "تشافي جاهز ويستعد، وهو قادر ولائق تماما لتدريب برشلونة هذا مؤكد".

وتابع "ليس فقط بسبب ما يعرفه عن لاماسيا أو عن النادي، ولكن لأنه مستعد لذلك، إنه مهم وليس بسبب ما يمثله كلاعب ولكن كمدرب إنه مستعد لمواجهة هذا التحدي".

وأضاف "أتمنى له كل التوفيق في العالم وأنا مقتنع بأنه سيكون على ما يرام لأنه استعد لتلك اللحظة ومتحمس للغاية ليكون قادرا على مواجهة هذا التحدي".

وأتم "أتمنى أن تتهيأ له الظروف ليكون ناجحا، وأتمنى له التوفيق".

ومن المنتظر أن يقود تشافي برشلونة للمرة الأولى كمدرب للفريق خلال مباراة إسبانيول في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني بعد نهاية التوقف الدولي.

كما تنتظر تشافي مباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا على ملعب كامب نو والتي قد تحدد المتأهل لدور الـ 16.

ويحتل برشولنة المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام إشبيلية.