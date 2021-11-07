كونتي يتحدث عما أسعده في مباراته الأولى مع توتنام.. وما قاله للاعبين

تحدث أنطونيو كونتي مدرب توتنام عن النقاط الإيجابية التي خرج بها فريقه خلال مباراته الأولى في القيادة الفنية بعد التعادل مع إيفرتون.

وتعادل توتنام مع إيفرتون بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "الحقيقة أنني يجب أن أكون سعيدا لعدة أسباب، الأول هو أن ملعب جوديسون بارك ليس بالسهل خصوصا عندما يكون لديك أسبوعا مكثفا للغاية".

واستمر" وأنا سعيد أيضا لأنني بدأت أرى بعض المواقف التكتيكية، يمكننا التحسن ولدينا مساحة كبيرة للتحسن تكتيكيا وبدنيا والأهم نفسيا".

وأكمل "لقد رأيت اليوم قلب اللاعبين ، والشغف، والإرادة لفهم أنه كانت هناك لحظة صعبة بالنسبة لنا ورؤية هذا النوع من رد الفعل تجعلني أكثر ثقة".

وتابع "يمكن أن تحسن اللاعبين بدنيا وتكتيكيا، ولكن القلب والعاطفة، والإلإرادة لديك أم لا، يظهر لي اللاعبين تلك الجوانب وهذه نقطة جيدة للبدء بالنسبة لي".

وشدد "إذا كان يجب علي أن أرى نقطة سلبية في المباراة فهي ارتكابنا لعدة أخطاء في التمريرة الأخيرة لأننا سنحت لنا الفرص، وإذا نجحنا في تنفيذ التمريرة الأخيرة بنجاح فيمكننا صنع الفرص للتسجيل، ولكننا ارتكبنا عدة أخطاء".

وأضاف "لو سيلسو دخل ولعب بشكل جيد وسدد كرة على القائم، لكن بالتأكيد يجب أن أعرف الفريق بالكامل بشكل جيد، وقلت للاعبين أنه يجب علينا معرفة بعضنا البعض بشكل أفضل، وبالنسبة لي يجب أن يتيحوا لي الفرصة للتعرف عليهم بشكل جيد".

وأتم "يجب على كل لاعب أن يجعلني سعيدا به، لأنني أحب الفوز واختار اللاعبين الذين اعتقد أنهم يمكنهم أن يمنحونا إمكانية الفوز".

التعادل وضع توتنام في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، كما رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ 15 في المركز الـ 11.