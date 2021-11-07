أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 22:50

كتب : أحمد أباظة

ترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح - ليفربول × وست هام

كشف ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول عما حدث قبل تسجيله لهدفه في شباك وست هام يونايتد، في المباراة التي انتهت بخسارة الريدز 3-2 ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للبريميرليج.

وقال أرنولد في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كنا نظن أننا قادرين على الفوز بهذه المباراة، وكان يجب أن نفوز بها بما نملك من جودة. يمكننا الفوز بكل مباراة نخوضها ويجب علينا ذلك".

وأضاف "كان لدينا بعض الفرص الكبيرة في الدقائق الأخيرة، بينها الفرصة الأكبر لساديو ماني. ربما نخوض الآن الجزء الأكثر حسما من الموسم. بحلول فترة الكريسماس سنعاقب إن أدينا بشكل سيئ، ولذلك من المهم أن نواصل المضي قدما".

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أما عن هدفه الذي سجله من ركلة حرة بعد لمسة من المصري محمد صلاح أوضح أرنولد "كان من الصعب إرسالها للأعلى فوق الحائط ثم للأسفل إلى المرمى. كنت أحدق بالعمالقة في الحائط. كان التنفيذ فكرة صلاح لخلق هذه الزاوية. أنهيتها بشكل جيد".

في الإطار ذاته قال فيرجيل فان دايك مدافع الفريق في تصريحاته لسكاي سبورتس: "إنها ضربة سيئة لنا ولكن يجب أن ننهض مجددا. كانت مباراة قوية، ولم يكن هناك أي خطأ بالشوط الأول، حيث دافعوا بشكل جيد ونحن سجلنا تعادلا مستحقا".

وأضاف "في الشوط الثاني كان هناك المزيد من التسرع. أردنا التقدم 2-1 بسرعة وهم راهنوا على المرتدات، وهو ما ترك المباراة مفتوحة. أحيانا يجب أن نتحلى بالمزيد من الصبر وأن نحتفظ بالكرة لوقت أطول".

وعن هدف وست هام الأول الذي سجله أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بالخطا والذي اعتبره المدرب يورجن كلوب مخالفة ضد أنجيلو أوجبونا مدافع المطارق، اختتم فان دايك "الهدف الأول تم احتسابه. رأيت اللعبة كاملة، أليسون كان مراقبا بأسلوب رجل لرجل. في ظل القواعد التي لا يعلم أحد ما تسمح به، من الممكن أن تكون هذه مخالفة".

يذكر أن ليفربول تلقى خسارته الأولى في البريميرليج هذا الموسم، بعد 10 جولات بلا هزيمة.

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