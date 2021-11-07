كلوب: سيقولون أني اختلق الأعذار ولكن الحكم لم يتخذ القرارات الطبيعية

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول غضبه من القرارات التحكيمية عقب خسارة فريقه أمام وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لسكاي سبورتس: "كان هناك لحظات حاسمة اليوم بخصوص الأهداف وبعض القرارات التحكيمية. لنتحدث عن المباراة، أولا سجلوا من مخالفة ضد حارس المرمى. ذراع أوجبونا تداخل مع ذراع أليسون فكيف يمسك بالكرة؟ هذا ليس له معنى".

وأضاف "أوجبونا ضرب ذراع أليسون وهذا جزء حاسم من جسد حارس المرمى. لا أعرف كيف يمكن عدم اعتبارها مخالفة ولكن علينا أن نتقبل هذه الأشياء".

وأوضح "ما الذي كان يمكن لأليسون أن يفعله؟ لهذا يحظى الحارس بالحماية. سيقول الناس أني أختلق الأعذار ولكني هادئ. نحتاج فقط لقرارات طبيعية من الحكم وهو لم يفعل ذلك".

وواصل كلوب "آرون كريسويل نفذ تدخلا متهورا للغاية على جوردان هندرسون، وهذا ثاني الأوضاع الحاسمة في المباراة، ولكن وست هام لم يكن من يتخذ القرارات وفاز بالمباراة في النهاية".

وتابع "سجلنا التعادل وسيطرنا على المباراة فلجأوا فقط للمرتدات. في الشوط الثاني لم نلعب بنفس الجودة ولكن على مر الدقائق التسعين كنت أتمنى أن نصبح أكثر حسما في الإنهاء. لديهم الجودة والخطورة في المرتدات وتلقينا الهدف الثاني من ركلة ثابتة".

واختتم المدرب الألماني "لم نتحلى بالهدوء في اللحظات الحاسمة. يمكننا أن نصبح أفضل بنسبة 100%".

يذكر أن ليفربول تعرض لهزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد 10 جولات بلا هزيمة.