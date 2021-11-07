أرتيتا: لا زلت رضيعا في التدريب.. ولم نتعمد إغضاب رانييري

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 21:58

كتب : أحمد أباظة

ميكيل أرتيتا

نفى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وجود أي سوء نية بشأن اللقطة التي أغضبت كلاوديو رانييري مدرب واتفورد، وذلك بعد المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للبريميرليج.

وقال أرتيتا عن وصوله إلى مباراته رقم 100 كمدرب: "لا زلت رضيعا في عالم التدريب، حين أقارن نفسي بشخص مثل كلاوديو رانييري على سبيل المثال".

وأضاف "الفريق يتحسن وهذا يظهر الوحدة والشجاعة والتطور. حققنا الكثير من النتائج الجيدة في آخر شهرين ولا يزال أمامنا المزيد".

أخبار متعلقة
رانييري: لم يكن هناك أي احترام من لاعبي أرسنال الرابع على التوالي.. هدف سميث رو يمنح أرسنال الفوز أمام واتفورد في ظهور النني الثاني سواريز يكشف سبب رغبته في الانتقال لـ أرسنال قبل 8 سنوات

وأثير الجدل في هذه المباراة بسبب هدف الفوز الذي سجله إميل سميث رو، حيث أخرج واتفورد الكرة لأجل الجانرز وكان من المفترض أن يقوم الفريق بإعادتها ولكنه سجل.

وعلى تلك اللقطة علق أرتيتا "أتفهم ذلك. كلاوديو ذكر لي الأمر بعد المباراة ولكن ماذا يمكنني القول؟ لم يكن هناك أي سوء نية أبدا، حيث لم يحدث هذا عمدا".

وظهر الغضب على رانييري بنهاية المباراة خلال حديثه مع أرتيتا، حيث تحدث بعد نهايتها عن افتقار لاعبي أرسنال للاحترام.

يذكر أن أرسنال لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 10 مباريات له على التوالي.

واتفورد أرتيتا أرسنال رانييري الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرتيتا: لا زلت رضيعا في التدريب.. ولم نتعمد إغضاب رانييري 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رانييري: لم يكن هناك أي احترام من لاعبي أرسنال 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إيطاليا - ميلان (1) - (1) إنتر.. لاوتارو يهدر ركلة جزاء 45 دقيقة | الدوري الإيطالي
فرصة ميلان لاقتناص الصدارة.. نابولي يتعثر أمام فيرونا 51 دقيقة | الدوري الإيطالي
رابطة الأندية تعلن أليو ديانج أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري 52 دقيقة | الدوري المصري
قائمة المنتخب الأولمبي – تجمع شوقي غريب الأول استعدادا لـ شمال إفريقيا ساعة | منتخب مصر
المنتخب يؤدي مرانه الأول استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون ساعة | منتخب مصر
وداعا لـ لا هزيمة.. أخطاء أليسون تهدي وست هام الفوز على ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي