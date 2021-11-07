أرتيتا: لا زلت رضيعا في التدريب.. ولم نتعمد إغضاب رانييري

نفى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وجود أي سوء نية بشأن اللقطة التي أغضبت كلاوديو رانييري مدرب واتفورد، وذلك بعد المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للبريميرليج.

وقال أرتيتا عن وصوله إلى مباراته رقم 100 كمدرب: "لا زلت رضيعا في عالم التدريب، حين أقارن نفسي بشخص مثل كلاوديو رانييري على سبيل المثال".

وأضاف "الفريق يتحسن وهذا يظهر الوحدة والشجاعة والتطور. حققنا الكثير من النتائج الجيدة في آخر شهرين ولا يزال أمامنا المزيد".

وأثير الجدل في هذه المباراة بسبب هدف الفوز الذي سجله إميل سميث رو، حيث أخرج واتفورد الكرة لأجل الجانرز وكان من المفترض أن يقوم الفريق بإعادتها ولكنه سجل.

وعلى تلك اللقطة علق أرتيتا "أتفهم ذلك. كلاوديو ذكر لي الأمر بعد المباراة ولكن ماذا يمكنني القول؟ لم يكن هناك أي سوء نية أبدا، حيث لم يحدث هذا عمدا".

وظهر الغضب على رانييري بنهاية المباراة خلال حديثه مع أرتيتا، حيث تحدث بعد نهايتها عن افتقار لاعبي أرسنال للاحترام.

يذكر أن أرسنال لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 10 مباريات له على التوالي.