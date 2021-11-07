رانييري: لم يكن هناك أي احترام من لاعبي أرسنال

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 21:42

كتب : أحمد أباظة

كلاوديو رانييري

أبدى كلاوديو رانييري مدرب واتفورد غضبه من سلوك لاعبي أرسنال خلال تسجيل هدف المباراة الوحيد الذي أتى بقدم إميل سميث رو، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للبريميرليج.

وقال رانييري في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "الأداء كان جيدا خصوصا في الشوط الأول. بالتأكيد كان هناك ركلة الجزاء لأرسنال وهي صحيحة، ولكن بن فوستر نجح في التصدي بطريقة رائعة".

وأضاف "أريد أن أقول شيئا بخصوص الهدف الذي تلقيناه، لأننا حين نخرج الكرة طواعية، الكل يتوقع أن يتم إرجاع الكرة إلينا، ولكن لم يكن هناك أي احترام من لاعبي أرسنال".

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وتابع "قاتلنا كثيرا ولكن يجب أن نهدأ حين تأتينا الكرة المناسبة. كان لدينا فرصة جيدة للتعادل، ولكن لا بأس فنحن نبني القواعد والتي باتت قوية بما يكفي".

وأردف "أنا واثق أننا سننجح في تأمين 40 نقطة للبقاء في البريميرليج، سنفعلها معا بتضافر اللاعبين والجماهير".

وفي تصريحات تالية لسكاي سبورتس قال رانييري عن واقعة هدف أرسنال "شيء واحد أريد معرفته. حين يكون هناك لاعب على الأرض الكل ينتظر إعادة الكرة ولكن هذا لم يحدث، لم يكن هناك أي احترام في هذا الموقف".

وأوضح "حين كان سار يقود مرتدة كبيرة سقط أحد لاعبيهم ثم سجلوا الهدف. كل الملعب كان ينتظر أن يعيدوا الكرة، إذا أردت أن يخرج خصمك يجب أن تعيدها".

ويحتل واتفورد المركز السابع عشر بـ10 نقاط، بفارق نقطتين عن مناطق الهبوط.

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