المنتخب يؤدي مرانه الأول استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون

أدى اليوم المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي.

وذلك ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وشارك في المران اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق غدًا صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ 25 لاعبًا إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.

ومن المقرر أن يتحدث غدًا الإثنين كارلوس كيروش لوسائل الإعلام من ملعب التدريب بستاد برج العرب من خلال مؤتمر صحفي مصغر بمناسبة انطلاق التجمع الدولي.

ويعقد الموتمر في الخامسة والربع مساء غد قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.

وأعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة المنتخب لمواجهتي أنجولا، والجابون في الجولتين الأخيرتين من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم. (تعرف على القائمة)

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.