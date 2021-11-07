المنتخب يؤدي مرانه الأول استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

أدى اليوم المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي.

وذلك ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وشارك في المران اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق غدًا صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ 25 لاعبًا إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.

أخبار متعلقة
وائل جمعة: باب المنتخب مفتوح للجميع.. وطلبنا حضور الجمهور لمباراة الجابون حسين السيد يكشف لـ في الجول حقيقة إضافة فرد جديد لجهاز كارتيرون في الزمالك مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي من خسارة جديدة بهدف قاتل اتحاد الكرة يكرم طاقم تحكيم مباراة القمة

ومن المقرر أن يتحدث غدًا الإثنين كارلوس كيروش لوسائل الإعلام من ملعب التدريب بستاد برج العرب من خلال مؤتمر صحفي مصغر بمناسبة انطلاق التجمع الدولي.

ويعقد الموتمر في الخامسة والربع مساء غد قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.

وأعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة المنتخب لمواجهتي أنجولا، والجابون في الجولتين الأخيرتين من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم. (تعرف على القائمة)

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

منتخب مصر أنجولا الجابون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كونتي يتحدث عما أسعده في مباراته الأولى مع توتنام.. وما قاله للاعبين 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: سيقولون أني اختلق الأعذار ولكن الحكم لم يتخذ القرارات الطبيعية ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لا زلت رضيعا في التدريب.. ولم نتعمد إغضاب رانييري ساعة | الدوري الإنجليزي
رانييري: لم يكن هناك أي احترام من لاعبي أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إيطاليا - ميلان (1) - (1) إنتر.. سايليمايكرس في القائم 2 ساعة | الدوري الإيطالي
فرصة ميلان لاقتناص الصدارة.. نابولي يتعثر أمام فيرونا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
رابطة الأندية تعلن أليو ديانج أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي