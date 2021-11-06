قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد

عاد محمد مجدي "أفشة"، ومحمد شريف لاعبا الأهلي إلى قائمة منتخب مصر، وكذلك محمود علاء مدافع الزمالك، فيما انضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لأول مرة.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة المنتخب لمواجهتي أنجولا، والجابون في الجولتين الأخيرتين من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم.

قائمة منتخب مصر شهدت أيضا انضمام محمد شريف، ومحمد مجدي "أفشة" مرة أخرى، بجانب محمود علاء مدافع الزمالك.

وغاب طارق حامد عن قائمة المنتخب لأول مرة منذ فترة بعيدة، فيما لم يتواجد أيضا أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، أو رمضان صبحي جناح بيراميدز.

وانضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لأول مرة في مسيرته، فيما عاد أيضا مروان حمدي مهاجم الزمالك المعار لـ سموحة، وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور.

وتواجد عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت رغم الإصابة التي يعاني منها منذ أسبوعين، فيما انضم محمود جاد حارس إنبي على حساب محمد بسام حارس طلائع الجيش.

وحافظ أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز العائد لمنتخب مصر على موقعه للتوقف الدولي الثاني على التوالي، فيما خرج باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، وعلي جبر مدافع الإسماعيلي من اختيارات كيروش هذه المرة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد صبحي (فاركو) – محمود جاد (إنبي).

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – أحمد فتوح (الزمالك) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد النني (أرسنال) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – إمام عاشور (الزمالك) -عبد الله السعيد (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت) – محمد شريف (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور) – مصطفى محمد (جالاتا سراي) – مروان حمدي (سموحة) – محمد صلاح (ليفربول).

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.