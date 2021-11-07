وداعا لـ لا هزيمة.. أخطاء أليسون تهدي وست هام الفوز على ليفربول

تلقى ليفربول الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام وست هام يونايتد، ليكون آخر فريق يتلقى هزائم في المسابقة.

وخسر ليفربول أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب لندن، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

سجل أليسون بيكر بالخطأ في مرماه، وبابلو فورناليس، وكورت زوما أهداف وست هام، فيما سجل ترينت أرنولد، وديفوك أوريجي هدفا ليفربول.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 23 نقطة مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 22 نقطة، متراجعا للمركز الرابع.

























التشكيل

يورجن كلوب بدأ المباراة بـ أوكس تشامبيرلين في وسط الملعب، بجانب جوردان هندرسون وفابينيو، فيما عاد جويل ماتيب لقلب الدفاع بدلا من إبراهيما كوناتي.

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد وست هام، ديوجو جوتا يبدأ بجانب ماني وصلاح 🌟🔴 pic.twitter.com/SlS8PoawwU — FilGoal (@FilGoal) November 7, 2021

وصف المباراة

وست هام بدأ المباراة بهدف أول مبكر في الدقيقة الرابعة. ركنية نفذها سعيد بن رحمة، وسجلها أليسون بيكر بالخطأ في مرماه بعد التحام هوائي مع أوجبونا.

وتعرض أنجيلو أوجبونا لإصابة في الدقيقة الـ16 وتلقى العلاج أكثر من مرة، ليغادر الملعب في النهاية بالدقيقة الـ22، ويشارك كريج داوسون بدلا منه.

ليفربول يضغط

هنا بدأ ليفربول الضغط الحقيقي. جوردان هندرسون أرسل عرضية في الدقيقة الـ31، قابلها ديوجو جوتا برأسية فوق المرمى.

وكان التعادل في الدقيقة الـ40. كرة ثابتة تحصل عليها محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، وعند التنفيذ، لمسها صلاح، ثم سددها صلاح بطريقة راائعة في المرمى مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة. عرضية من أندرو روبيرتسون في الدقيقة الـ51، قابلها ساديو ماني برأسية، لكن فابيانسكي تصدى لها.

وست هام أيضا شكل الخطورة في الدقيقة الـ59 بعد انطلاقة من سعيد بن رحمة، ثم عرضية مرت من الجميع.

ووسط ضعط ليفربول، جاء الهدف الثاني لـ وست هام يونايتد في الدقيقة الـ66. مرتدة انطلق فيها جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لـ بابلو فورنالس الذي انفرد بأليسون وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

على الفور تدخل يورجن كلوب ودفع بـ تياجو ألكانتارا في الدقيقة الـ69 بدلا من تشامبيرلين لإنقاذ الموقف.

لكن الهدف الثالث كان أسرع بالدقيقة الـ74. ركنية جديدة مرت من الجميع ومن بينهم أليسون، ليقابلها كورت زوما برأسية في مرمى أليسون.

عودة غير مكتملة

كلوب تدخل مجددا ودفع بـ ديفوك أوريجي، وتاكومي مينامينو بالدقيقة الـ80 بدلا من ديوجو جوتا، وفابينيو.

وأتت تبديلات كلوب ثمارها بهدف ثان في الدقيقة الـ83. كرة داخل منطقة الجزاء ارتطمت بـ أرنولد، وذهبت إلى ديفوك أوريجي الذي استدار وسدد في المرمى مسجلا هدف التقليص.

ديفيد مويس أجرى تبديلان في الدقيقة الـ86 بدخول فلاديمير كوفال، وأرثر ماسواكو بدلا من جارود بوين، وسعيد بن رحمة.

وكاد ليفربول يسجل التعادل القاتل في الدقيقة الـ91. كرة ثابتة نفذها أرنولد، وقابلها ساديو ماني برأسية من داخل الست ياردات، لكن بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 23 نقطة مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 22 نقطة، متراجعا للمركز الرابع.