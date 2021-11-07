وائل جمعة: باب المنتخب مفتوح للجميع.. وطلبنا حضور الجمهور لمباراة الجابون

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 20:00

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

شدد وائل جمعة مدير المنتخب المصري على جاهزية جميع اللاعبين لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتحدث جمعة عقب التدريب الأول في معسكر المنتخب المصري الذي بدأ اليوم في أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب "جميع اللاعبين المتواجدين متاحين لمباراة أنجولا باستثناء محمود حمدي الونش لحصوله على بطاقتين صفراوتين، بالإضافة لخروج عمر مرموش نتيجة الإصابة".

وأكد جمعة على انسجام اللاعبين مع طريقة لعب كارلوس كيروش بعد المعسكر الماضي الذي شهد الفوز على ليبيريا وديًا وفي مباراتي ليبيا ضمن التصفيات الإفريقية.

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وعن إمكانية حضور الجماهير في مباراة الجابون قال جمعة "بالفعل طلبنا حضور 30 ألف متفرج لحضور المباراة وفي انتظار الحصول على الموافقة من الجهات المعنية".

وفي نهاية تصريحاته شدد جمعة أن باب المنتخب مفتوح للجميع حيث قال "المعيار للانضمام للمنتخب هو للأفضل في الوقت الحالي وقت المعسكر، والباب مفتوح للجميع كما قال كيروش في يومه الأول، ولا يوجد أي لاعب حجز مركزه في الانضمام للمنتخب".

وأعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة المنتخب لمواجهتي أنجولا، والجابون في الجولتين الأخيرتين من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم. (تعرف على القائمة)

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

منتخب مصر
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