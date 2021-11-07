بداية سلبية لكونتي.. توتنام يجني نقطة جدلية من إيفرتون

تعادل توتنام مع إيفرتون بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ أنطونيو كونتي مدرب توتنام الجديد في مباراته الأولى مع الفريق بالدوري الإنجليزي بطريقة لعبه المعتادة 3-4-3، بثلاثي هجومي مكون من هيونج مين سون، ولوكاس مورا، وهاري كين.

مر الشوط الأول بدون فرص خطيرة على مرمى الفريقين، إلا فرصة واحدة من سيرجيو ريجيولون الذي تلقى تمريرة من كين ليسدد الكرة فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا ولكن مع بعض اللمحات التي أضافت بعض الحماس في المباراة، وشهدت الدقيقة الـ 63 لقطة مثيرة للجدل، بعد أن وقع ريتشارلوسن داخل منطقة جزاء توتنام وأتيحت الكرة للاعبي إيفرتون ولكن الحكم أوقف الهجمة محتسبا ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

ولكن بعد العودة لتقنية الفار ألغى الحكم ركلة الجزاء مما سبب اعتراضا من لاعبي إيفرتون بسبب إيقاف الهجمة مع عدم احتساب ركلة جزاء في النهاية.

وفي الدقيقة الـ 87 سدد جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنام تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء كادت أن تكتب الهدف الأول لكنها ارتدت من القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة الـ 92 طرد ماسون هولجيت لاعب إيفرتون الذي دخل بديلا في شوط المباراة الثاني بعد العودة لتقنية الفار والتي وضحت دخوله العنيف على بن ديفيز لاعب توتنام.

بذلك التعادل ارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ 16 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ 15 في المركز الـ 11.

ويستضيف توتنام فريق ليدز يونايتد في مباراته المقبلة بعد التوقف الدولي على ملعبه، بينما سيخرج إيفرتون لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

ليدز يونايتد وليستر سيتي

وعلى ملعب ليدز، تعادل ليدز يونايتد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

تقدم رافينيا لـ ليدز في الدقيقة الـ26، قبل أن يتعادل ليستر سريعا عن طريق هيرفي بارنيز في الدقيقة الـ28، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد ليدز إلى 11 نقطة في المركز الـ15، فيما ارتفع رصيد ليستر إلى 15 نقطة في المركز الـ12.