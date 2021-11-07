انتهى الدوري الإنجليزي – وست هام (3)-(2) ليفربول.. الهزيمة الأولى لـ الحُمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد، وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المبارة

ق. 90 كرة ثابتة ينفذها أرنولد، ويقابلها ماني برأسية بجانب المرمى.

ق. 82 جووول ثاااني لليفربول عن طريق ديفوك أوريجي. استدار وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 74 جوووول ثااااالث. ركنية جديدة قابلها كورت زوما برأسية في المرمى.

ق.69 تياجو ألكانتارا يشارك بدلا من تشامبيرلين.

ق. 65 عرضية من هندرسون ورأسية من جوتا في الشباك الجانبية.

ق. 66 جوووول ثااااني لـ وست هام. فورناليس انفرد تماما بالمرمى وسدد في مرمى أليسون.

ق. 51 عرضية من روبيرتسون، قابلها ماني بتصويبة مباشرة، لكن فابيانسكي تصدى لها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 جوووول التعااادل. ترينت أرنولد يسجل من كرة ثابتة في المرمى.

ق. 31 عرضية من هندرسون، ورأسية من جوتا فوق المرمى بقليل.

ق. 22 تبديل اضطراري بدخول كريج داوسون بدلا من أوجبونا المصاب.

ق. 16 أوجبونا يغادر الملعب لتلقي العلاج.

ق. 4 جووول أووول ولست هام. ركنية يودعها أليسون بالخطأ في مرماه بعد التحام هوائي مع أوجبونا.

بداية المباراة