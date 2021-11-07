استراحة الدوري الإنجليزي – وست هام (1)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

ليفربول - وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد، وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق. 40 جوووول التعااادل. ترينت أرنولد يسجل من كرة ثابتة في المرمى.

ق. 31 عرضية من هندرسون، ورأسية من جوتا فوق المرمى بقليل.

ق. 22 تبديل اضطراري بدخول كريج داوسون بدلا من أوجبونا المصاب.

ق. 16 أوجبونا يغادر الملعب لتلقي العلاج.

ق. 4 جووول أووول ولست هام. ركنية يودعها أليسون بالخطأ في مرماه بعد التحام هوائي مع أوجبونا.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول وست هام يونايتد محمد صلاح
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