الرابع على التوالي.. هدف سميث رو يمنح أرسنال الفوز أمام واتفورد في ظهور النني الثاني

واصل فريق أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز الرابع على التوالي بهدف دون رد على واتفورد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 للمسابقة وأقيمت بملعب الإمارات.

ووصل أرسنال للنقطة رقم 20 وارتقى للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري متفوقا على مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 10 في المركز الـ17.

وحقق أرسنال الانتصار الرابع على التوالي في الدوري، كما أنه وصل للمباراة الثامنة على التوالي دون خسارة في البريميرليج.

وصف المباراة

سجل أرسنال هدف التقدم في الدقيقة 7 عن طريق بوكايو ساكا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأتيحت الفرصة أمام أرسنال للتقدم مرة أخرى من ركلة جزاء حصل عليها لاكازيت في الدقيقة 36 بعد عرقلة من قبل داني روز.

لكن أوباميانج تقدم لتسديد الكرة وتصدى لها بين فوستر حارس واتفورد وحرم أرسنال من التقدم مرة أخرى.

واستمرت محاولات أرسنال في الشوط الثاني لينجح أخيرا سميث رو في تسجيل هدف فوز المدفعجية في الدقيقة 56 بتسديدة من أمام منطقة الجزاء.

ومرة جديدة سجل أرسنال هدفا بقدم مارتن أوديجارد لكن الحكم ألغاه بسبب تداخل أوباميانج في الكرة.

وشارك محمد النني لاعب وسط منتخب مصر مع أرسنال في الدقيقة 86 بدلا من سميث رو صاحب الهدف. وهي المشاركة الثانية له في الدوري هذا الموسم.

وتلقى كوكا مدافع واتفورد بطاقة حمراء بعدما حصل على الإنذار الثاني في الوقت الضائع من المباراة.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد.