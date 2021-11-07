تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان.. وعودة ماتيب أمام وست هام

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو - محمد صلاح

عاد جويل ماتيب لقيادة دفاع ليفربول أمام وست هام، فيما يقود ساديو ماني، ومحمد صلاح الهجوم.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل شهد البدء بـ جويل ماتيب بجانب فيرجيل فان دايك في الدفاع وعلى حساب إبراهيما كوناتي، فيما يبدأ أوكس تشامبيرلين في وسط الملعب بجانب جوردان هندرسون، وفابينيو.

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ويقود ديوجو جوتا الهجوم بجانب محمد صلاح، وساديو ماني، في غياب روبيرتو فيرمينو للإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – أوكس تشامبيرلين.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح
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