تريزيجيه سيعود ليجد مدربا آخر.. أستون فيلا يقيل دين سميث

أعلن نادي أستون فيلا عن إقالة مدربه دين سميث.

وتولى سميث تدريب فريق المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" منذ أكتوبر 2018، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح سميث في إبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولكن في الموسم الجاري، لم يفز الفيلانز سوى في 3 مباريات من أصل 11، ويحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول، وحين يعود، لن يجد المدرب الذي ضمه للفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.