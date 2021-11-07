انتهت في إنجلترا - أرسنال (1)-(0) واتفورد.. توتنام (0)-(0) إيفرتون.. نهاية المباريات

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 15:45

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام - أوباميانج

تقام ثلاث مباريات في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يستضيف أرسنال فريق واتفورد بينما يحل توتنام ضيفا على إيفرتون، ويستضيف ليدز فريق ليستر.

ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 17 نقطة بينما واتفورد في المركز السادس عشر بـ 10 نقاط، بينما توتنام في المركز العاشر بـ 15 نقطة وإيفرتون في المركز الحادي عشر بـ 11 نقطة، وجمع ليستر 14 نقطة في المركز الثاني عشر بينما ليدز في المركز السابع عشر بـ 10 نقاط.

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أرسنال (1)-(0) واتفورد

نهاية المباراة

ق. 58 جووول أول لأرسنال عن طريق إيميل سميث رو بعد تصويبة رائعة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 أوباميانج يهدر ركلة الجزاء

ق35 ركلة جزاء لصالح أرسنال

ق8 إلغاء هدف أرسنال بسبب التسلل

ق7 جووووول بوكايو ساكا يسجل الأول

انطلاق المباراة بعد قليل

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إيفرتون (0)-(0) توتنام

نهاية المباراة

الحكم يعود لتقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء.

ق. 63 ركلة جزااء لإيفرتون بعد عرقلة هوجو لوريس لـ ريتشارليسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة بعد قليل

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ليدز (1)-(1) ليستر

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 جووووول برانز يعادل النتيجة لليستر

ق26 جووووول رافينيا يتقدم لليدز

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي أرسنال توتنام ليدز ليستر إيفرتون
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