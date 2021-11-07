ضم مدافع ليدز إلى منتخب إسبانيا بدلا من لاعب برشلونة المصاب

أعلن منتخب إسبانيا بقيادة لويس إنريكي ضم دييجو ليورينتي مدافع ليدز يونايتد بدلا من إريك جارسيا لاعب برشلونة.

اريك جارسيا النادي : برشلونة دييجو يورينتي النادي : ليدز يونايتد إسبانيا

واستبعد منتخب إسبانيا إريك جارسيا مدافع برشلونة بسبب الإصابة.

وتعرض جارسيا للإصابة خلال مواجهة برشلونة ضد ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة عن إصابة جارسيا في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى.

وكان قد تم انضمام راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول بدلا من أنسو فاتي الذي تعرض للإصابة في نفس المباراة.

وخاض دييجو ليورينتي مدافع ليدز يونايتد في 8 مباريات هذا الموسم مع فريقه.

وسجل ليورينتي هدفا في الدوري الإنجليزي، وكان هدف فريقه أمام واتفورد.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة كل من اليونان والسويد على الترتيب.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على اليونان يوم الخميس بينما يستضيف منتخب السويد مساء الأحد.