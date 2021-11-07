تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء أمام واتفورد

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 15:09

كتب : FilGoal

النني

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت قائمة الجانرز وجود لاعب الوسط المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

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حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجالهايس – نونو تافاريز

خط الوسط: إينسلي مايتلاند نيلز – ألبرت سامبي لوكونجا – بوكايو ساكا – إميل سميث رو

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت – بيير إيميريك أوباميانج

ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

أرسنال محمد النني واتفورد
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