عبد الفتاح: تقييم طاقم تحكيم القمة 9 من 10 لأنهم ليسوا ملائكة

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 01:07

كتب : FilGoal

محمد عادل - الأهلي - الزمالك

أبدى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة سعادته بأداء الطاقم التحكيمي لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وأدار محمد عادل مباراة القمة 123 بالدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 5-3.

وقال عبد الفتاح عبر قناة الحياة: "تقييمي لطاقم تحكيم القمة 9 من 10".

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ورد على سؤال لماذا لم يحصلوا على العلامة الكاملة: "الملائكة فقط هم من يحصلون على 10 من 10 ولا يوجد ملائكة على الأرض".

وأشاد بمحمد عادل قائلا: "تعامل مع المباراة بشكل رائع، وواجه الاعتراضات بشكل ممتاز وساعده على السيطرة بشكل رائع".

وأكمل "تدخل زيزو على أفشة لا يستحق أكثر من إنذار، هناك اعتبارات لإشهار البطاقة الحمراء لم تكن موجودة في تلك الحالة".

وأتم موضحا "زيزو لم يستخدم القدم أو المرفق، الاحتكاك كان في جسم أفشة وليس القدم، السرعة وقوة الاحتكاك كل ذلك لا يستوجب البطاقة الحمراء".

الأهلي الزمالك محمد عادل
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