عمار حمدي: موسيماني يدعني باستمرار.. وفرصتي في المشاركة مع الأهلي ستأتي

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

عمار حمدي - الأهلي

شدد عمار حمدي لاعب الأهلي على أنه سيقاتل من أجل المشاركة مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأضاف "وقال عمار حمدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الموسم الحالي عدت للأهلي من أجل القتال وأتمنى أن يكون لي دورا مع الفريق".

وواصل "موسيماني يتحدث معي باستمرار ويدعمني أمام باقي اللاعبين ويؤكد لي أنني أتدرب بشكل جيد".

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وأكمل "موسيماني يخبرني دائما أن فرصتي في المشاركة سوف تأتي ولا يجب أن أشعر بالتعجل وأن المستقبل لا يزال أمامي".

وأتم تصريحاته "اللعب في الأهلي مختلف عن أي فريق آخر، والموسم لا يزال طويلا وهناك الكثير من المباريات وبالتأكيد فرصتي ستأتي".

وعاد عمار حمدي للأهلي بداية الموسم الجاري بعدما قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي للاتحاد السكندري.

عمار حمدي الأهلي الدوري المصري
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