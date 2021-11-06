بعدما حقق الفوز الأول.. إقالة دانيل فاركي مدرب نورويتش

أعلن نادي نورويتش سيتي إقالة دانيل فاركي المدير الفني للفريق، وذلك بعدما حقق الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفاز نورويتش سيتي على برينتفورد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وهو الفوز الأول للفريق في دوري هذا الموسم.

وتلقى نورويتش سيتي 8 هزائم في الدوري حتى الآن، مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

ويمتلك الفريق الصاعد حديثا للبريميرليج 5 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.

ويعد دانيل فاركي هو رابع مدرب يتم إقالته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تشيسكو مونيوز مدرب واتفورد ونونو سانتو مدرب توتنام وستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد.