الفوز الأول ليس اليوم.. برايتون "بدون حارس" يتعادل مع نيوكاسل

تعادل فريق برايتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

وحتى الآن لم ينجح نيوكاسل في تحقيق الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتعادل مرة أخرى ويصل للنقطة رقم 5 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

بينما وصل برايتون إلى النقطة 17 في المركز السادس.

وأكمل برايتون الدقائق الأخيرة من المباراة بدون حارس، بعد طرد حارسه روبرت سانشيز، وشارك بدلا منه المدافع لويس دانك.

تقدم برايتون في الدقيقة 24 من ركلة جزاء عن طريق تروسارد من ركلة جزاء.

ثم تعادل نيوكاسل في الدقيقة 66 عن طريق هايدين.

وتلقى سانشيز حارس برايتون البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 بعدما تسبب في عرقلة كالوم ويلسون.

ليكمل برايتون الدقائق المتبقية ويحرس مرماه المدافع لويس دانك.

لكن برايتون سيطر على الكرة في الدقائق المتبقية ليفشل نيوكاسل في تحقيق الانتصار الأول له في الدوري حتى الآن.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لنيوكاسل تحت قيادة جيرمي جونز، قبل أن يتسلم إيدي هاو المسؤولية الفنية ويقود الفريق لأول مرة عقب التوقف الدولي ضد برينتفورد.