برشلونة يكشف تفاصيل إصابتي فاتي وجارسيا

كشف نادي برشلونة تفاصيل إصابة كل من إريك جارسيا وأنسو فاتي والتي تعرضوا لها خلال مباراة سيلتا فيجو.

وتعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس. (طالع التفاصيل)

وسجل فاتي هدف برشلونة الأول قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله خلال في الشوط الأول.

كما شهدت المباراة تعرض إريك جارسيا للإصابة تم استبداله وحل رونالد أراوخو بديلا له.

وفقا لبيان برشلونة فإن فاتي قد تعرض للإصابة في أوتار الركبة اليسرى، بينما تعرض جارسيا لمشاكل في ساقه اليمنى، وسيتم أجراء فحوصات خلال الفترة المقبلة للوقوف على مدى قوة إصابتيهما ومدة غيابهم.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 17 في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة الـ 12 في المركز الـ 14.