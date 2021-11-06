ريمونتادا جنونية لـ سيلتا .. أسباس يقلب الطاولة على برشلونة في مباراة بارخوان الأخيرة

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 19:26

كتب : أحمد أباظة

جافي - برشلونة ضد دينامو كييف

تعادل سيلتا فيجو مع ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف لمثلهم في مباراة جنونية على ملعب "بالايدوس" ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب المؤقت سيرجي بارخوان، حيث سيتولى تشافي هيرنانديز أسطورة النادي ومدرب السد القطري قيادة الفريق بعد التوقف الدولي.

تقدم برشلونة سريعا في الدقيقة الخامسة بهدف من أنسو فاتي بعد عمل فردي رائع، ليسجل على يمين المرمى.

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وفي الدقيقة 18 أطلق سيرجيو بوسكيتس تسديدة رائعة في أعلى الزاوية اليمنى ليمنح برشلونة الهدف الثاني.

ثالث الأهداف الكتالونية أتى بتوقيع ممفيس ديباي في الدقيقة 34 بعد تمريرة عرضية من جوردي ألبا، ليسكنها الهولندي بالرأس في أسفل الزاوية اليمنى.

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد، ولكن تعرض أنسو فاتي لإصابة اضطرت بارخوان لسحبه مع بداية الشوط الثاني، ليدفع بأليخاندرو بالدي بدلا منه، رفقة رونالد أروخو على حساب إريك جارسيا.

سجل تياجو جالهاردو هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 51، لتأتي بداية الريمونتادا الحقيقية بهدف إياجو أسباس من متابعة في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 59 حل ريكي بويج على حساب نيكو، فيما طالب جالهاردو بركلة جزاء في الدقيقة 63 عقب سقوطه في منطقة برشلونة، ولكن الحكم رفض احتسابها.

ثاني أهداف سيلتا فيجو الملغية أتى بتوقيع نوليتو في الدقيقة 69، حيث تسببت لمسة اليد ضده بإلغاء الهدف، ولكن سرعان ما سجل نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة 74 برأسية بعد عرضية على يسار المرمى.

أخيرا في الدقيقة 96 سجل أسباس هدف التعادل القاتل بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، ليمنح فريقه نقطة غير متوقعة رفعت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يحتل برشلونة المركز التاسع بـ17 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.

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